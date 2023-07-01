هل قامت بلاروسيا ببناء معسكرات لقوات فاغنر؟

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده، الحليف الوثيق لموسكو، يمكنها الاستفادة من خبرة قوات (فاغنر) وأعلن أنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر.وأظهرت صور أقمار اصطناعية ما يبدو أنه مخيم جديد على الطراز العسكري في بيلاروسيا، وسط تقارير حول إمكانية استخدامه لإيواء مقاتلين من مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية.وتشير الصور التي قدمتها شركة "بلانيت لابس بي إل سي" إلى أنه جرى نصب العشرات من الخيام خلال الأسبوعين الماضيين في قاعدة عسكرية سابقة خارج مدينة أوسيبوفيتشي، على بعد 230 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.ولم تظهر صورة قمر اصطناعي تم التقاطها في 15 حزيران/ يونيو أي علامة على وجود صفوف من الهياكل البيضاء والخضراء والتي يمكن رؤيتها بوضوح في صورة لاحقة بتاريخ 30 حزيران/ يونيو.