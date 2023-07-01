خوري ينعى الوزير أبو بكر

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، المناضل الوطني الكبير وزير شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر.وأشاد خوري في بيان النعي الذي اصدره اليوم السبت، بمناقب فقيد فلسطين والحركة الاسيرة، حيث كان مثالا للمناضل الملتزم بمبادئ الثورة، تحلى بدماثة الخلق والتواضع، وأخلص في تأدية واجبه الوطني منذ التحاقه بالثورة الفلسطينية، مرورا بتجربته الطويلة داخل سجون الاحتلال، وما تلاها من مواقع وطنية ونضالية، وخلّف إرثا نضاليا ستذكره الأجيال بكل فخر واعتزاز.وتقدم خوري بخالص العزاء وعظيم المواساة لأسرته، ولأبناء شعبنا واخوته ورفاقه في الحركة الأسيرة، سائلين الله تعالى أن يتغمده، ومن قضوا معه من أبناء شعبنا، بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويهم جميل الصبر والسلوان.