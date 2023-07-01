حزب الشعب ينعى الوزير قدري أبو بكر

رام الله - دنيا الوطننعى حزب الشعب الفلسطيني، القائد الوطني والأسير المحرر اللواء المناضل قدري أبو بكر، وزير ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الذي ترجل مساء اليوم السبت، إثر حادث سير مؤسف، بعد مسيرة نضالية طويلة دفاعاَ عن حقوق شعبه الوطنية.وقال حزب الشعب في بيان نعي رسمي صدر عنه، اليوم السبت، إن "المناضل الراحل أفنى حياته مناضلاَ صلباَ ومدافعاَ عن حقوق أبناء شعبنا العادلة، ولم تثنيه سنوات الاعتقال في سجون الاحتلال والإبعاد عن الوطن عن التزحزح قيد أنملة عن الثوابت الوطنية وخدمة قضيته الوطنية".وأضاف البيان: "إن حزب الشعب إذا ينعى المناضل أبو بكر ويتقدم بخالص التعزية والمواساة للأخوة في حركة فتح، ولذويه ولعموم أبناء شعبنا، فإنه يؤكد على مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف شعبنا الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة".