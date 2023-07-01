مدى يفوز بانتخابات مجلس الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX)

رام الله - دنيا الوطنانتخب أعضاء الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX) القائم بأعمال مدير مركز(مدى) شيرين الخطيب لعضوية مجلس الإدارة القادم للشبكة لمدة أربع سنوات والذي يتكون من 13 عضو من مختلف أعضائها في أنحاء العالم.وجرى إعلان نتائج التصويت على فوز الأعضاء المُرشحين يوم الخميس الموافق 29/06/2023 الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القدس، (الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كندا) وذلك أثناء انعقاد المؤتمر السنوي للشبكة عبر تقنية "زوم" في العاصمة الكندية (تورنتو).وتم في بداية الاجتماع الترحيب بالحضور جميعا، كما تم التصويت على إقرار التقرير المالي للشبكة بعد أن تم عرض البيانات المالية المدققة للعام 2022 والمستندات ذات الصلة، إضافة لإجراء التصويت على تعيين مدقق حسابات الشبكة للعام 2023.قدمت "آيفكس" الشكر للمجلس المنتهية ولايته على جهوده خلال الفترة الماضية، كما تم الترحيب بالأعضاء الجدد المنتخبين للمجلس والذين فازوا خلال عرض نتائج الانتخابات.ويتألف المجلس من ثمانية أعضاء كحد أدنى وثلاثة عشر عضواً كحد أقصى، ويجب أن يمثل أعضاء المجلس مجموعة متنوعة من الخبرات والخلفيات والكفاءات، ويتم انتخاب جميع أعضاء المجلس بصفتهم الفردية وليس كممثلين لمنظماتهم، وبالتالي فهم مسؤولون في حالة اتخاذ أي إجراء قانوني.يذكر أن الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (آيفكس) تروج لحرية التعبير وتدافع عنه كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتضم أكثر من 100 منظمة تدافع عن حرية التعبير وحق الجميع للوصول للمعلومات، ولمركز (مدى) عضوية في شبكة (IFEX) منذ العام 2011.