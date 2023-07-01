الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في الأقصى ويغلق باب الأسباط

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، عددًا من الشبان داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليهم، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.وأوقفت قوات الاحتلال عددًا من الشبان في ساحات المسجد، واعتدت عليهم قبل أن تعتقلهم وتقتادهم إلى خارج المسجد.وأغلقت قوات الاحتلال باب الأسباط وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس، مع اقتراب صلاة الظهر مما دفع الفلسطينيين للتصدي لقوات الاحتلال.ومنعت قوات الاحتلال الفلسطينيين من الدخول من باب الأسباط، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في البلدة القديمة.كما تجمع الأهالي من سكان القدس في محيط باب الاسباط لأداء صلاة الظهر رفضًا لإغلاقه، والتصدي لقوات الاحتلال والوصل إلى المسجد الأقصى.وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى المبارك واحتفلوا في باحاته رغم تضييق الاحتلال وإجراءاته المشددة في مدينة القدس.ولبّى الفلسطينيون نداء الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى إفشالًا لمخططات الاحتلال ضد القدس والأقصى.