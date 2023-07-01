شؤون فلسطينية

المجلس الوطني ينعى الوزير قدري أبو بكر

المجلس الوطني ينعى الوزير قدري أبو بكر
المجلس الوطني
رام الله - دنيا الوطن
نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المناضل الوطني الكبير، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر.

وقال فتوح في بيان له، اليوم السبت، إن المناضل الراحل احد القادة البارزين للحركة الاسيرة من طلائع الملتحقين بالثورة الفلسطينية وأحد القيادات البارزة لحركة فتح، يشهد له صلابته بمواجهة ادارة السجون العنصرية والاحتلال في الدفاع عن المشروع الوطني واستقلالية القرار الفلسطيني، كما ساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

 وأضاف، أن الراحل أبو بكر ظل ملتزما بالقرار الوطني المستقل مؤديا واجباته تجاه شعبه وقضيته.

وتقدم رئيس وأعضاء المجلس الوطني من ابناء شعبنا في الوطن والشتات ومن عائلة ابو بكر بأصدق مشاعر التعزية والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع برحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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