مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، على أهمية تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، من خلال مساهمة رجال الأعمال الفلسطينيين في الإمارات بمزيد من المشاريع المختلفة في كافة أنحاء مدن الوطن.جاء ذلك على لسان حسن شوقي شعث، نائب رئيس مجلس العمل الفلسطيني، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، خلال لقاء موسع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يوم أمس في دبي، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الامارات، علي يونس، ورئيس جامعة القدس المفتوحة، سمير النجدي، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين في دولة الإمارات.وأثنى شعث على كل أشكال التواصل بين رجال الاعمال في الامارات مع نظرائهم في ارض الوطن، مشيرا الى أن نتائج ذلك التواصل ستعود حتماً بالنفع على الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال فتح باب العمل للشباب الفلسطيني المبدع.والجدير ذكره ان مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية يحرص بشكل مستمر على جعل الاستثمار في فلسطين على رأس أجندته من خلال تشجيع رجال الأعمال لدراسة عمل مشاريع مثمرة في مختلف المدن الفلسطينية، حيث ينظم زيارات سنوية الى فلسطين ويبحث عن قرب آليات النهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني الفلسطيني.وكان مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية قد تأسس في اذار 2013 كمؤسسة غير ربحية مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف تمتين روابط التواصل والعمل بين رجال الأعمال الإماراتيين والفلسطينيين والتشجيع على الاستثمار بين البلدين.