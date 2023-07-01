شؤون فلسطينية

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، على أهمية تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، من خلال مساهمة رجال الأعمال الفلسطينيين في الإمارات بمزيد من المشاريع المختلفة في كافة أنحاء مدن الوطن.

جاء ذلك على لسان حسن شوقي شعث، نائب رئيس مجلس العمل الفلسطيني، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، خلال لقاء موسع بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يوم أمس في دبي، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الامارات، علي يونس، ورئيس جامعة القدس المفتوحة، سمير النجدي، وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين في دولة الإمارات.

وأثنى شعث على كل أشكال التواصل بين رجال الاعمال في الامارات مع نظرائهم في ارض الوطن، مشيرا الى أن نتائج ذلك التواصل ستعود حتماً بالنفع على الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال فتح باب العمل للشباب الفلسطيني المبدع.

والجدير ذكره ان مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية يحرص بشكل مستمر على جعل الاستثمار في فلسطين على رأس أجندته من خلال تشجيع رجال الأعمال لدراسة عمل مشاريع مثمرة في مختلف المدن الفلسطينية، حيث ينظم زيارات سنوية الى فلسطين ويبحث عن قرب آليات النهوض بالواقع الاقتصادي الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

وكان مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية قد تأسس في اذار 2013 كمؤسسة غير ربحية مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف تمتين روابط التواصل والعمل بين رجال الأعمال الإماراتيين والفلسطينيين والتشجيع على الاستثمار بين البلدين.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: قرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث لشؤون التطبيع موقف عدواني إضافي تجاه قضيتنا الوطنية

الديمقراطية: قرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث لشؤون التطبيع موقف عدواني إضافي تجاه قضيتنا الوطنية

مدى يفوز بانتخابات مجلس الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX)

مدى يفوز بانتخابات مجلس الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX)

عميدة الأسيرات الفلسطينيات تدخل عامها التاسع في سجون الاحتلال

عميدة الأسيرات الفلسطينيات تدخل عامها التاسع في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في الأقصى ويغلق باب الأسباط

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في الأقصى ويغلق باب الأسباط

المجلس الوطني ينعى الوزير قدري أبو بكر

المجلس الوطني ينعى الوزير قدري أبو بكر

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

تحذيرات من مشاريع إسرائيلية تهدد أبواب المسجد الأقصى

تحذيرات من مشاريع إسرائيلية تهدد أبواب المسجد الأقصى

تفاصيل اجتماع مشترك لرؤساء وفود الدول العربية في سورية وفلسطين

تفاصيل اجتماع مشترك لرؤساء وفود الدول العربية في سورية وفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: قرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث لشؤون التطبيع موقف عدواني إضافي تجاه قضيتنا الوطنية

الديمقراطية: قرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث لشؤون التطبيع موقف عدواني إضافي تجاه قضيتنا الوطنية

مدى يفوز بانتخابات مجلس الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX)

مدى يفوز بانتخابات مجلس الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX)

عميدة الأسيرات الفلسطينيات تدخل عامها التاسع في سجون الاحتلال

عميدة الأسيرات الفلسطينيات تدخل عامها التاسع في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في الأقصى ويغلق باب الأسباط

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في الأقصى ويغلق باب الأسباط

المجلس الوطني ينعى الوزير قدري أبو بكر

المجلس الوطني ينعى الوزير قدري أبو بكر

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

تحذيرات من مشاريع إسرائيلية تهدد أبواب المسجد الأقصى

تحذيرات من مشاريع إسرائيلية تهدد أبواب المسجد الأقصى

تفاصيل اجتماع مشترك لرؤساء وفود الدول العربية في سورية وفلسطين

تفاصيل اجتماع مشترك لرؤساء وفود الدول العربية في سورية وفلسطين

منوعات

صورة.. مي عمر تشعل منصات التواصل بإطلالة أمام البحر

صورة.. مي عمر تشعل منصات التواصل بإطلالة أمام البحر

بالصور.. حفيد عادل إمام يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بحفل خطوبته

بالصور.. حفيد عادل إمام يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بحفل خطوبته

صورة.. جورية بكر تتصدر الترند في آخر إطلالة لها

صورة.. جورية بكر تتصدر الترند في آخر إطلالة لها

تفاصيل تُكشف لأول مرة حول طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب

تفاصيل تُكشف لأول مرة حول طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب

منافسات حادة.. تعرّف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

منافسات حادة.. تعرّف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

حسن شاكوش حول ازمته مع زوجته: أعرف إزاي أحافظ على بنات الناس

حسن شاكوش حول ازمته مع زوجته: أعرف إزاي أحافظ على بنات الناس

الفنانة هبة مجدي تكشف سبب تسميتها ابنها باسم موسى

الفنانة هبة مجدي تكشف سبب تسميتها ابنها باسم موسى

منة شلبي تروي أسباب خلافها مع الفنانة هند صبري

منة شلبي تروي أسباب خلافها مع الفنانة هند صبري

لن تصدق.. كم بلغ سعر فستان إليسا الأسود في آخر حفل لها؟

لن تصدق.. كم بلغ سعر فستان إليسا الأسود في آخر حفل لها؟

محمد منير يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد منير يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

عربي

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

وزراء الخارجية العرب: إحراق المصحف في ستوكهولم جريمة كراهية وتحريض

وزراء الخارجية العرب: إحراق المصحف في ستوكهولم جريمة كراهية وتحريض