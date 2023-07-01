شؤون فلسطينية

تحذيرات من مشاريع إسرائيلية تهدد أبواب المسجد الأقصى

تحذيرات من مشاريع إسرائيلية تهدد أبواب المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر مختصون في شؤون القدس من مشاريع إسرائيلية خطيرة تهدد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب إغلاق قوات الاحتلال باب الأسباط اليوم، قبيل صلاة الظهر، والاعتداء على عدد من الشبان داخل باحات الأقصى.

وقال المختص بشؤون القدس إسماعيل مسلماني في تصريح صحفي إنّ إغلاق قوات الاحتلال معظم أبواب الأقصى، يأتي ضمن المخططات الممنهجة التي تستهدف المسجد.

وأضاف مسلماني أنّ الاحتلال يهدف من وراء إغلاق معظم أبواب المسجد الأقصى، إلى ردع الفلسطينيين من التواجد والرباط في باحاته.

وتابع قائلاً: نحن أمام مشروع صهيوني خطير جدا يمس أبواب المسجد الأقصى الرئيسية، والاحتلال الصهيوني ما زال يتغول بإجرامه بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وذكر أنّ الاحتلال يهدف "لتمرير المشروع الصهيوني الكبير القائم على بناء الهيكل المزعوم، من خلال منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى".

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم، عددًا من الشبان داخل باحات المسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليهم، في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوقفت قوات الاحتلال عددًا من الشبان في ساحات المسجد، واعتدت عليهم قبل أن تعتقلهم وتقتادهم إلى خارج المسجد.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى المبارك واحتفلوا في باحاته رغم تضييق الاحتلال وإجراءاته المشددة في مدينة القدس.

ولبّى الفلسطينيون نداء الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى إفشالًا لمخططات الاحتلال ضد القدس والأقصى.

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