شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر

الرئيس عباس ينعى رئيس هيئة شؤون الأسرى الوزير قدري أبو بكر
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس محمود عباس، إلى جماهير شعبنا، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر.

وقال الرئيس عباس إن "المناضل أبو بكر أمضى حياته مناضلا صلبا مدافعا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل، مشيدا بدوره الوطني والنضالي المشرف، وعمله في مؤسسات الدولة الفلسطينية".

وأضاف، أن "أبو بكر وقف في المقدمة مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني، وفي الساحة الدولية، منذ بدايات العمل الوطني".

وأثنى على مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف حركة فتح والثورة الفلسطينية ومؤسساتها.

وأعرب الرئيس عباس عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه بالنضال، أبناء حركة "فتح" والحركة الوطنية الفلسطينية، ولأبناء شعبنا ولكافة أحرار العالم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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