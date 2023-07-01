شؤون فلسطينية

من هو الوزير قدري أبو بكر؟

من هو الوزير قدري أبو بكر؟
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مساء اليوم السبت، عن وفاة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير قدري أبو بكر بحادث سير صعب ومأساوي جنوب نابلس.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وفاة رئيس الهيئة قدري أبو بكر إثر حادث سير مروّع وقع قرب بلدة جماعين.

وقدري عمر محمد أبو بكر (وُلد في 10 يناير 1953 في بديا) سياسي فلسطيني، يشغل منصب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية منذ 2018.

النشأة والتحصيل العلمي

وُلد قدري أبو بكر في بلدة بديا غرب محافظة سلفيت في 10 يناير 1953، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في بديا وأنهى الثانوية العامة من سجون الاحتلال الإسرائيلي عام 1974. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بيروت العربية عام 1991.

الحياة العملية

في عام 1968 أصبح أبو بكر عضوًا في حركة فتح، ثم تلقى تدريبات عسكرية في معسكراتها في الأردن، ومعسكرات جيش التحرير الفلسطيني في العراق. تعرض أبو بكر للاعتقال أثناء مشاركته بمهمة لنقل السلاح إلى الضفة الغربية قرب قرية يتما جنوب محافظة نابلس وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا أمضى منها 17 عامًا ونُفي إلى العراق.

عام 1986، عُيِّن مديرًا لمكتب خليل الوزير لعدة سنوات. وفي عام 1996، عاد إلى الضفة الغربية.

عام 2009، عُين عضوًا في اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، وتسلم مسؤولية الملف الإسرائيلي والأرشيف بعد مشاركته في المؤتمر العام السادس لحركة فتح واستمر حتى المؤتمر السابع عام 2016، ليتم اختياره عضوًا بالمجلس الثوري لحركة فتح.

في عام 2018 عُيِّن رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، وفي 2019 تم منحه رتبة وزير، ومُنح عضوية المجلس الوطني الفلسطيني.

مؤلفات

أصدر أبو بكر أثناء وجوده في السجن كتابين بالاشتراك مع آخرين هما: كتاب «المعتقلون الفلسطينيون من القمع إلى السلطة الثورية»، وكتاب «الإدارة والتنظيم للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة».

كما أصدر «هذه هويتي»، عام 1979؛ و«أساليب التحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية»، عام 1980؛ و«كيف تواجه المحقق؟» عام 1980؛ و«من القمع إلى السلطة الثورية»، عام 1992.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: قرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث لشؤون التطبيع موقف عدواني إضافي تجاه قضيتنا الوطنية

الديمقراطية: قرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث لشؤون التطبيع موقف عدواني إضافي تجاه قضيتنا الوطنية

مدى يفوز بانتخابات مجلس الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX)

مدى يفوز بانتخابات مجلس الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX)

عميدة الأسيرات الفلسطينيات تدخل عامها التاسع في سجون الاحتلال

عميدة الأسيرات الفلسطينيات تدخل عامها التاسع في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في الأقصى ويغلق باب الأسباط

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في الأقصى ويغلق باب الأسباط

المجلس الوطني ينعى الوزير قدري أبو بكر

المجلس الوطني ينعى الوزير قدري أبو بكر

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

تحذيرات من مشاريع إسرائيلية تهدد أبواب المسجد الأقصى

تحذيرات من مشاريع إسرائيلية تهدد أبواب المسجد الأقصى

تفاصيل اجتماع مشترك لرؤساء وفود الدول العربية في سورية وفلسطين

تفاصيل اجتماع مشترك لرؤساء وفود الدول العربية في سورية وفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: قرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث لشؤون التطبيع موقف عدواني إضافي تجاه قضيتنا الوطنية

الديمقراطية: قرار الخارجية الأميركية تعيين مبعوث لشؤون التطبيع موقف عدواني إضافي تجاه قضيتنا الوطنية

مدى يفوز بانتخابات مجلس الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX)

مدى يفوز بانتخابات مجلس الشبكة الدولية للدفاع عن حرية التعبير (IFEX)

عميدة الأسيرات الفلسطينيات تدخل عامها التاسع في سجون الاحتلال

عميدة الأسيرات الفلسطينيات تدخل عامها التاسع في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في الأقصى ويغلق باب الأسباط

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في الأقصى ويغلق باب الأسباط

المجلس الوطني ينعى الوزير قدري أبو بكر

المجلس الوطني ينعى الوزير قدري أبو بكر

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

مجلس العمل الفلسطيني يؤكد أهمية تعزيز الاستثمار في فلسطين

تحذيرات من مشاريع إسرائيلية تهدد أبواب المسجد الأقصى

تحذيرات من مشاريع إسرائيلية تهدد أبواب المسجد الأقصى

تفاصيل اجتماع مشترك لرؤساء وفود الدول العربية في سورية وفلسطين

تفاصيل اجتماع مشترك لرؤساء وفود الدول العربية في سورية وفلسطين

منوعات

صورة.. مي عمر تشعل منصات التواصل بإطلالة أمام البحر

صورة.. مي عمر تشعل منصات التواصل بإطلالة أمام البحر

بالصور.. حفيد عادل إمام يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بحفل خطوبته

بالصور.. حفيد عادل إمام يتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي بحفل خطوبته

صورة.. جورية بكر تتصدر الترند في آخر إطلالة لها

صورة.. جورية بكر تتصدر الترند في آخر إطلالة لها

تفاصيل تُكشف لأول مرة حول طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب

تفاصيل تُكشف لأول مرة حول طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب

منافسات حادة.. تعرّف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

منافسات حادة.. تعرّف على إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

حسن شاكوش حول ازمته مع زوجته: أعرف إزاي أحافظ على بنات الناس

حسن شاكوش حول ازمته مع زوجته: أعرف إزاي أحافظ على بنات الناس

الفنانة هبة مجدي تكشف سبب تسميتها ابنها باسم موسى

الفنانة هبة مجدي تكشف سبب تسميتها ابنها باسم موسى

منة شلبي تروي أسباب خلافها مع الفنانة هند صبري

منة شلبي تروي أسباب خلافها مع الفنانة هند صبري

لن تصدق.. كم بلغ سعر فستان إليسا الأسود في آخر حفل لها؟

لن تصدق.. كم بلغ سعر فستان إليسا الأسود في آخر حفل لها؟

محمد منير يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد منير يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

عربي

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

السعودية تعلن نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفشيات

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

وزراء الخارجية العرب: إحراق المصحف في ستوكهولم جريمة كراهية وتحريض

وزراء الخارجية العرب: إحراق المصحف في ستوكهولم جريمة كراهية وتحريض