شؤون فلسطينية

غزة: الاقتصاد تنفذ 82 زيارة تفقدية على الأسواق خلال عيد الأضحى

غزة: الاقتصاد تنفذ 82 زيارة تفقدية على الأسواق خلال عيد الأضحى
الاقتصاد بغزة تنفذ 82 زيارة تفقدية على الأسواق خلال عيد الأضحى
رام الله - دنيا الوطن
نفذت الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني 82 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الإدارة، أنها سجلت 16 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتسجيل 16 محضر ضبط لعدد من السلع والمنتجات.

من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة، عبد القادر بنات، إن الجولات تهدف لمتابعة الأسعار والأصناف والسلع داخل المولات والمحلات التجارية والأسواق والمطاعم، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة للتفتيش والمراقبة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

وذكر بنات أن طواقم حماية المستهلك تقوم بفحص السلع الغذائية وخاصة السلع التي يقبل على شراؤها المواطنين خلال العيد للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والمواصفات الفلسطينية والتأكد من مدى صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك الادمي، وتنظيم جولات تفتيشية للمذابح التي تعمل على تجهيز لحوم الاضاحي للجمعيات للتأكد من الالتزام الشروط اللازمة ومدى ملائمة أماكن تجهيز لحوم الاضاحي للجمعيات قبل توزيعها للمواطنين.

وأشار بنات إلى أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية قامت بتنفيذ خطة التفتيش والرقابة على موازين مزارع المواشي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن الخطة تأتي ضمن مساعي الدائرة لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في مزارع المواشي خلال أيام عيد الأضاحي المبارك، من خلال فحص ومعايرة الموازين والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل التجار وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.


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