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السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو

السودان: تمديد إغلاق المجال الجوي حتى العاشر من يوليو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية بيانا، أمس الجمعة، أعلنت تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من تموز/ يوابو.

وقالت سطلة الطيران المدني إنه "سيجري إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو، أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية".

وأُغلق المجال الجوي في السودان أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي.

وأدى الصراع في السودان إلى مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليا.

وأبرم الجيش والدعم السريع أكثر من هدنة سرعان ما كان يتمّ خرقها. وفق (سكاي نيوز) بالعربي

ويحتاج 25 مليون شخص في السودان لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة.

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