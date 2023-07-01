فتوح يدين تصريحات سموتريتش التي يدعم فيها إرهاب المستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصريحات الوزير اليميني المتطرف سموتريتش، التي يدعم فيها إرهاب المستوطنين، خاصة عصابة شبيبة التلال الإرهابية.وقال فتوح في بيان صحفي اليوم السبت، إن هذه التصريحات تؤكد من جديد التطرف والفاشية لحكومة الاحتلال، التي تدعم إرهاب المستوطنين وتوفر لهم الحماية وتشجعهم على تصعيد عدوانهم على شعبنا الفلسطيني.ودعا المجتمع الدولي، إلى اتخاذ مواقف جدية على الأرض لإيقاف ارهاب حكومة المستوطنين المتطرفة، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.