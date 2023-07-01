الاتحاد الأوروبي يعلّق على حادثة حرق القرآن الكريم في السويد

رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أن حادثة حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازي، وذلك عقب سماح سلطات السويد لأحد المقيمين فيها بحرق نسخة من المصحف الشريف.وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه " لا مكان في أوروبا لمظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب". وفق (الجزيرة نت)وعبّر الاتحاد عن "أسفه الشديد لحرق المصحف خلال احتفال المسلمين بعيد الأضحى، كما أبدى في بيانه رفضه "للهجمات على البعثات الدبلوماسية"، مطالبا بالهدوء والتريث، في إشارة إلى اقتحام متظاهرين في بغداد، أمس الجمعة، مبنى السفارة السويدية في العاصمة العراقية، تنديداً بحرق المصحف الشريف.