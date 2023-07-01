شؤون فلسطينية

السابعة في غضون أيام: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالضفة

السابعة في غضون أيام: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة بالضفة
مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شمال شرق رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أقام مستوطنون، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المغير، شمال شرق رام الله، وهي البؤرة السابعة التي يقيمها المستوطنون في غضون عشرة أيام في الضفة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا لـ"وفا"، بأن مستوطنين نصبوا ثاني أيام العيد، خيمة كبيرة في منطقة القبون "أرض الداليا" شرقي القرية، ووضعوا داخلها ما يزيد على 100 رأس من البقر.

وأشار إلى أن المستوطنين نصبوا الخيمة على الطريق الذي يصل إلى نحو 20 ألف دونم من أراضي قريتي المغير وكفر مالك وتمتد حتى منطقة الأغوار.

يذكر أن المستوطنين، وبحماية من جيش الاحتلال أقاموا في غضون العشرة أيام الماضية، ست بؤر استيطانية جديدة، وهي: الأولى على طريق اللبن القديم. اللبن سنجل قرب مستوطنة (معاليه ليفونا)، والثانية على أراضي أم صفا قرب الشارع الرئيسي المحاذي لمستوطنتي (عطيرت، وحلميش)، والثالثة شرق قرية مخماس قرب تجمع البقعة، والرابعة عند طريق المعرجات غرب أريحا، والخامسة شرقي بلدة تقوع في بيت لحم، والسادسة على أراضي ديراستيا غرب سلفيت.

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