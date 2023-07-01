شؤون فلسطينية

النخالة: عملنا على تشكيل كتائب مقاتلة بالضفة ومسيرتنا مستمرة

النخالة: عملنا على تشكيل كتائب مقاتلة بالضفة ومسيرتنا مستمرة
زياد النخالة - الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
قال الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن الحركة عملت على "تشكيل كتائب مقاتلة في الضفة الغربية وكافة المدن الفلسطينية" لافتاً إلى أن المسيرة "مستمرة وواجباتنا مستمرة بقتال إسرائيل والدفاع عن حقوقنا في الحياة".

وتابع خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن "غرفة العمليات المشتركة تعبير عن تنسيق قوى المقاومة في ميدان المعركة".

وشدد على أن "إرادة شعبنا تلعب دوراً كبيراً في عرقلة مشروع التسوية، مشيراً إلى أن "نجاحه يعني أننا فقدنا حقوقنا".

وأكمل "لا يوجد فلسطيني حقيقي يسلّم أو يقر بوجود إسرائيل ومن لديه قليل من الكرامة بوطنيته لا يعترف بها".

وأضاف النخالة "الحرب ليس هوايتنا نحن نحارب لندافع عن أنفسنا من العدوان الصهيوني و من أجل حقنا في أرضنا ونحمي أبناءنا"

ولفت الأمين العام لحركة الجهاد إلى أن "اتفاق أوسلو أصبح ميتاً، مشيراً إلى أن "السلطة التي وقعت عليه تقول هذا الاتفاق ميت".

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