حماس: تصريحات سموتريتش الأخيرة تكشف حجم فاشية حكومة الاحتلال بحق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي دعم من خلالها المستوطنين في هجماتهم الاخيرة على القرى الفلسطينية.واعتبر الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم أن تصريحات وزير الاحتلال بتسلئيل سموتريتش التي يدعم فيها إرهاب المستوطنين "تأكيد جديد على مشاركة كل المستويات السياسية في حكومة الاحتلال في الممارسات الإرهابية المتصاعدة من المستوطنين ضد أهلنا في الضفة الغربية، وتشجعهم على تصعيد عدوانهم النازي على شعبنا".وتابع خلال تصريح صحفي أن "هذه التصريحات تكشف حجم الفاشية والعنصرية للوزير الصهيوني سموتريتش الذي طالب قبل ذلك بمحو بلدة حوارة، وأن هذه التوجهات الإرهابية تتبناها كل مكونات الحكومة الصهيونية المتطرفة".وأضاف "سيظل مطلوباً من المجتمع الدولي موقفاً حقيقياً وعملياً من هذا الإرهاب الأسود الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنيه، وعدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية الخجولة".وأمس، وجه وزير المالية الإسرائيلي، وزير الاستيطان في وزارة الجيش، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، رسالة دعم للمستوطنين بعد الهجمات التي قاموا بها في الضفة الغربية.ونشرت تلك الرسالة في القناة (السابعة) الإسرائيلية، حيث أبدى فيها سموترتيش رفضه لوصف عنف المستوطنين بـ "الإرهاب"، وتنفيذ اعتقالات إدارية بحقهم، رغم أن ما صدر من قرارات كان فقط بحق أربعة مستوطنين من أصل مئات هاجموا القرى والبلدات الفلسطينية في الأيام الأخيرة.