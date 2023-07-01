شؤون فلسطينية

وفاة حاجّة فلسطينية من غزة متأثرة بجراحها جرّاء حادث سير بالسعودية

وفاة حاجّة فلسطينية من غزة متأثرة بجراحها جرّاء حادث سير بالسعودية
الحاجة الغزية غالية أبو راضي التي توفيت إثر حادث سير بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت، عن وفاة الحاجة الغزية غالية أبو راضي "الشغنوبي" (48 عامًا) في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، إثر تعرضها لحادث السير ذاته الذي توفيت على إثره الحاجة ابتسام الشنطي قبل عدة أيام.

وذكرت بعثة الحج أن حادث السير الذي تعرضت له الحاجّتين (أبو راضي والشنطي) وقع قبل عدة أيام بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم، عندما توجهتا للإحرام من الميقات لأداء العمرة.

وأوضحت البعثة أنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي.

وقدمت البعثة الفلسطينية واجب العزاء لذوي الفقيدة من عائلة أبو راضي، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وحُسن العزاء.

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