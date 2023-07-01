مصرع 25 شخصا باندلاع حريق داخل حافلة في الهند

رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقلّ عن 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح بعد اشتعال النيران في حافلة خلال الليل على طريق سريع في ولاية ماهاراشترا وسط الهند.وبحسب ما ذكرت الشرطة، اليوم السبت، كانت الحافلة في طريقها إلى مدينة بونه عندما ارتطمت بعمود وانقلبت بعيد منتصف الليل ما تسبب باشتعال النيران في خزان الوقود.وقال ضابط الشرطة بابوراو ماهاموني "كان على متن الحافلة بين 30 و35 شخصا. لقي 25 شخصا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون".ونقل الجرحى ومن بينهم السائق إلى مستشفى قريب من موقع الحادث في الولاية التي تبعد قرابة 400 كلم شرق بومباي العاصمة الاقتصادية للهند.وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الحادث.