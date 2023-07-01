كينا: مصرع 48 شخصاً بحادث مروري مروّع

رام الله - دنيا الوطنلقي 48 شخصاً على الأقلّ حتفهم وأصيب 30 آخرون بجروح في حادث مروري وقع في غرب كينيا، عندما اصطدمت شاحنة بمركبات أخرى وبمارة في طريق يشهد حركة كبيرة.وقال المسؤول في الشرطة جيفري مايك لوكالة "فرانس برس" إنّ الحادث وقع عند تقاطع مزدحم على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو، "وفي الوقت الراهن يمكننا تأكيد مقتل 48 شخصاً".وأضاف "تقديراتنا تشير إلى وجود شخص أو اثنين عالقين تحت الشاحنة".وعن الجرحى، قال "أصيب 30 شخصاً بجروح خطرة ونُقلوا إلى مستشفيات مختلفة".ووقع الحادث قرابة الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 15,30 ت غ) على طريق سريع يربط بين مدينتي كيريشو وناكورو في غرب البلاد ويشهد حركة نشطة جدا.وأعلن الصليب الأحمر الكيني الذي أرسل سيارات إسعاف ومسعفين إلى مكان الحادث، أن الأمطار الغزيرة تعيق عمليات الانقاذ.وتفيد الهيئة الوطنية للنقل والسلامة أن 4690 شخصا قتلوا في حوادث مرورية العام الماضي في كينيا.