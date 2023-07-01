لبحث عدة ملفات.. تفاصيل اجتماع إسرائيلي أميركي في واشنطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل اجتماع إسرائيلي أميركي جرى في واشنطن تناول عدة ملفات على الساحة الدولية.



ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن رئيس الشعبة السياسية والأمنية بوزارة الجيش الإسرائيلي درور شالوم، التقى بالقائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية كولن كال في واشنطن وبحثا عدة ملفات.



وأوضحت القناة أن "الطرفين بحثا الملف الإيراني والحرب في أوكرانيا والتصعيد الأمني في مناطق السلطة الفلسطينية".

رام الله - دنيا الوطن