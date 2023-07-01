شؤون فلسطينية

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
معبر بيت حانون/ إيرز - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (25 - 30 يونيو 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي المغادرة عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت 6238 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 16723 وافدًا.

وأشارت الهيئة إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6125 مواطناً 80 أجنبيًا، و33 من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين 16599 مواطناً، و58 أجنبياً، و60 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

أخبار ذات صلة

الخارجية تطالب بالضغط على دولة الاحتلال لتفكيك جماعات المستوطنين المسلحة وتجفيف مصادر تمويلها

الخارجية تطالب بالضغط على دولة الاحتلال لتفكيك جماعات المستوطنين المسلحة وتجفيف مصادر تمويلها

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

معبر الكرامة يستقبل حجاج بيت الله الحرام بدءاً من مساء اليوم

معبر الكرامة يستقبل حجاج بيت الله الحرام بدءاً من مساء اليوم

أحدهما من قطاع غزة.. إصابة فلسطينييْن بجريمة إطلاق نار في القدس

أحدهما من قطاع غزة.. إصابة فلسطينييْن بجريمة إطلاق نار في القدس

تعرّف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرّف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة صباح السبت

أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة صباح السبت

رام الله: المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يوليو

رام الله: المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يوليو

قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس

قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى وبلدات في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

تعرّف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

تعرّف على أسعار الذهب في أسواق فلسطين

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

البكري: حجاج فلسطين أنهوا مناسك الحج بخير وسلامة ويتأهبون للعودة للوطن

البكري: حجاج فلسطين أنهوا مناسك الحج بخير وسلامة ويتأهبون للعودة للوطن

فيديو: جندي إسرائيلي يحطم مركبة فلسطينية في قريوت جنوب شرق نابلس

فيديو: جندي إسرائيلي يحطم مركبة فلسطينية في قريوت جنوب شرق نابلس

المطران حنا: الإساءة إلى الرموز الدينية لا يمكن اعتبارها حرية تعبير

المطران حنا: الإساءة إلى الرموز الدينية لا يمكن اعتبارها حرية تعبير

حقوق الانسان بالمنظمة تستنكر جريمة حرق القرآن الكريم في السويد

حقوق الانسان بالمنظمة تستنكر جريمة حرق القرآن الكريم في السويد

قلقيلية: إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية: إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الهباش يدين جريمة إحراق المصحف في السويد ويدعو لمحاكمة المعتدين

الهباش يدين جريمة إحراق المصحف في السويد ويدعو لمحاكمة المعتدين

منوعات

محمد منير يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد منير يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

شاهد.. محمد رمضان يستعرض سياراته الفاخرة عبر الانستغرام

شاهد.. محمد رمضان يستعرض سياراته الفاخرة عبر الانستغرام

فيلم تاج يحقق إيرادات خيالية خلال عرضه الأول

فيلم تاج يحقق إيرادات خيالية خلال عرضه الأول

ساعة بسعر خُرافي.. ياسمين صبري تُحدث ضجة بأحدث ظهور لها

ساعة بسعر خُرافي.. ياسمين صبري تُحدث ضجة بأحدث ظهور لها

رد فعل غير متوقع من هنا الزاهد على خلافها مع زوجة كريم فهمي

رد فعل غير متوقع من هنا الزاهد على خلافها مع زوجة كريم فهمي

بالفيديو.. حسن شاكوش يتصدر الترند بعد احتضانه للراقصات بحفل غنائي

بالفيديو.. حسن شاكوش يتصدر الترند بعد احتضانه للراقصات بحفل غنائي

بالصور.. عمرو دياب يتألق بقميص بسعر صادم

بالصور.. عمرو دياب يتألق بقميص بسعر صادم

عصام كاريكا يكشف سر ارتدائه غطاء الرأس لسنوات

عصام كاريكا يكشف سر ارتدائه غطاء الرأس لسنوات

ما حقيقة زواج الفنانة هالة صدقي؟

ما حقيقة زواج الفنانة هالة صدقي؟

خالد سليم يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين تامر حسني

خالد سليم يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين تامر حسني

عربي

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

وزراء الخارجية العرب: إحراق المصحف في ستوكهولم جريمة كراهية وتحريض

وزراء الخارجية العرب: إحراق المصحف في ستوكهولم جريمة كراهية وتحريض

السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

في ثاني أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون يغادرون

في ثاني أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون يغادرون