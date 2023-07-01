شؤون فلسطينية

رام الله: المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يوليو

رام الله: المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يوليو
المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يوليو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء أمس، أسعار المحروقات والغاز لشهر تموز/ يوليو المقبل.

ووفقا للأسعار، لم يطرأ أي تغير على سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، الأكثر استخداما في السوق الفلسطينية، ليثبت على سعر 6.61 شيكل، وكذلك ثبات سعر لتر البنزين من نوع 98 أوكتان 7.33 شيكل، فيما ظهر ارتفاع طفيف على على سعر لتر السولار بواقع 5 أغورات، ليبلغ 5.96 شيكل، مقارنة مع 5.91 خلال شهر حزيران/ يونيو.

ولم يطرأ أي تغيير على أسعار الغاز، حيث تباع أسطوانة 2.5 كيلوغرام بـ15 شيكلا، واسطوانة 5 كيلوغرامات بـ30 شيكلا، واسطوانة 12 كيلوغرام بـ70 شيكلا، واسطوانة 48 كيلوغرام 280 شيكلا، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 3.06 شيكل، وكيلوغرام الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 5.37 شيكل، وخدمة توصيل الأسطوانة للمستهلك 2 شيكل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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