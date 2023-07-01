طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين، يكون الجو حار نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء، يكون الجو حار نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.