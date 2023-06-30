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بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف

بغداد تطالب السويد بتسليم العراقي الذي أحرق المصحف
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، مساء الخميس، مطالبة بغداد للسلطات السويدية بتسليم العراقي الذي وجه إهانة للقرآن.

وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقيّ الجنسية". وأضاف "لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقيّ".

واستدعت الخارجية العراقية، السفيرة السويدية لدى العراق للاحتجاج على حرق القرآن في بلادها، وقال الصحاف: إن" وزارة الخارجيَّة العراقيَّة استدعت السفيرة السويدية لدى العراق، وأبلغتها احتجاج العراق الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم الأربعاء".

وأضاف، أن" الخارجية تطالب الحكومة السويدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الإساءة المتكررة للقرآن الكريم وتؤكد أن المسوغات القانونية وحرية التعبير لا تبرر السماح بالإساءة للمقدسات الدينيَّة".

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