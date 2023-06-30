البكري: حجاج فلسطين أنهوا مناسك الحج بخير وسلامة ويتأهبون للعودة للوطن

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية الشيخ حاتم البكري إن وضع حجاج فلسطين بخير وسلامة بعد أن أنهوا مناسك الحج وهم الآن يتأهبو للعودة إلى أرض الوطن.وأضاف البكري في بيان صدر عن بعثة الحج، اليوم الجمعة، أن 4 حجاج من بعثة الحج الفلسطينية انتقلوا إلى رحمة الله تعالى آخرهم الليلة الماضية نسأل الله لهم الرحمة والرضوان.وأِشار إلى أن من تبقى في المستشفيات، حالتان واحدة من المحافظات الجنوبية وهي المصابة بحادث الدهس نتمنى لها الشفاء والعودة إلى أهلها ووطنها سالمة معافاة، وكذلك مريض من حجاج المحافظات الشمالية يتماثل للشفاء، فيما أن باقي الحجاج المرضى الذين ادخلوا إلى المستشفيات غادروها وقد أدوا فريضة ومناسك الحج والحمد لله.وتقدم البكري بالتهنئة والمباركة والشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة العربية السعودية، وكافة المؤسسات العاملة في موسم الحج وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة ممثلة بالوزير توفيق الربيعة.وأعرب عن شكره إلى طواقم العمل المختلفة التي عملت في بعثة الحج الفلسطينية على مختلف مسمياتها ومستوياتها، والتي كان لتعاونها الأثر الواضح على الخدمات المقدمه لحجاجنا، من البعثة الطبية، والبعثة الإعلامية، والبعثة الأمنية، وكافة البعثات المساندة، واصلا شكره إلى سفارات المملكة العربية السعودية في عمان والقاهرة، وسفارات فلسطين وقنصلياتها في الرياض وعمان والقاهرة وجدة على كل ما بذلوه في تسهيل تأشيرات جوازات سفر حجاجنا.وأوضح البكري أن بعثة الحج تعاملت مع كافة الحالات سواء المرضى أو كبار السن أو حالات الضياع بكل مسؤولية وجدية، وتواصلت مع أهالي هذه الحالات وطمأنة ذويهم عنهم.وقال إن حوالي (7000) حاج فلسطيني أدوا الفريضة هذا العام بمتابعة واهتمام من البعثة بطواقمها المختلفة التي امتازت بسرعة التجاوب مع الجميع، مضيفا أنه مع ساعات الليل وبداية فجر يوم غد السبت 1 تموز/ يوليو تبدأ قوافل حجاج فلسطين بالعودة إلى أرض الوطن.ولفت البكري إلى أن البعثة أعدت خطة متكاملة للتعامل مع عودة الحجاج على دفعات متتالية بحيث يكون هناك فترة زمنية بين كل دفعة وأخرى، وستستمر الدفعات من الحجيج بالعودة على فترات حتى صباح يوم الاثنين، حيث حوالي 118 حافلة ستغادر برا، إضافة إلى أكثر من 1000 حاج جوا عبر مطار الملك عبد العزيز – جدة، وتم التنسيق مع الأخوة والأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لتسهيل مرور الحجاج عبر حالة عمار/ المدورة، وكذلك بمدينة الحجاج في غور نمرين بالأراضي الأردنية، كذلك تم التنسيق والمتابعة مع إدارة المعابر على جسر الكرامة حيث سيتم إجراء اللازم لبقاء الجسور تعمل على مدار 24 لتسهيل عبور الحجاج.وتابع أنه تم تم التأكيد على متعهد النقل بضرورة توفير الحافلات بالوقت المحدد لكل دفعة وحسب طلب الأخوة المسؤولين عن التفويج، حيث تم استلام جوازات سفر الحجاج صبيحة هذا اليوم، ويتم تسليمها للمرشدين والإداريين المرافقين للحافلات لتوزيعها على الحجاج، كما تم التعميم على كافة شركات الخدمة للحجاج بمواعيد وبرنامج العودة لكي يتمكن كل حاج من أداء طواف الوداع في الوقت الذي يتناسب مع موعد مغادرته.ونوه البكري إلى أنه تم تشكيل خلية متابعة من البعثة، لمتابعة أي مستجدات وتسهيل أي أمر سواء لحجاج البر أو الجو، وستبقى هذه الخلية تعمل حتى مغادرة آخر حاج، ولن تغادر إلا بعد سفر كافة الحجاج وعودتهم إلى أرض الوطن.وحول حجاج المحافظات الجنوبية – قطاع غزة، قال البكري إن مغادرتهم مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ستبدأ يوم الأربعاء 2023/7/5 على أربع دفعات ليمكثوا في المدينة المنورة أربعة ليالي لكل فوج، والمغادرة من هناك عبر مطار الأمير محمد إلى مطار القاهرة، حيث تم ترتيب كافة الأمور مع الأخوة في شركة الطيران ومع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.وأضاف أن الجهود التي بذلت من مختلف الطواقم والبعثات الإرشادية والإدارية والطبية والإعلامية والأمنية قد أتت أكلها، وقد سارت بشكل هادئ وطبيعي ولم يسجل أي حادثة خارج السياق وما هو مخطط له من طرفنا، وأي ملاحظة وصلت أو ستصل إلى بعثة الحج فإن الوزارة ستعمل على متابعتها والاستفادة منها.وأكد أن موسم الحج ورحلة الحج كثيرا ما يظهر فيها وأثناء العمل والموسم بعض القضايا التي يتم التعامل معها ميدانيا بكل مسؤولية واقتدار ويتم المراجعة بشكل دائم ومسؤول.وحول مكرمة خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهداء والأسرى والجرحى، قال البكري "بالأمس كنا في زيارة تفقدية لهم في مشعر منى وكافة الحجاج بخير وسلامة وهم في وضع جيد".وأضاف أن أولى قوافل المكمة من المحافظات الشمالية ستبدأ بمغادرة مكة المكرمة بعد انتهاء أعمال الحج نحو المدينة المنورة بعد ظهر يوم غد السبت، حيث سيمكثوا بالمدينة المنورة لمدة ليلتين ومن ثم المغادرة مساء يوم الاثنين 3/7 من مطار الأمير محمد بالمدينة المنورة إلى مطار الملكة علياء في عمان، ومنه نحو الأراضي الفلسطينية، ومن المتوقع دخولهم أرض الوطن ليلة الثلاثاء وفجر الثلاثاء إن شاء الله.وأضاف "أما حجاج المحافظات الجنوبية من حجاج المكرمة سيغادروا مكة إلى المدينة ظهر يوم الاثنين 7/3 والعودة إلى أرض الوطن عبر مطار القاهرة الدولي مساء يوم 5/7".وأعرب البكري عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المشرفة على خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد اللطيف عبد العزيز آل الشيخ، وكافة الطواقم الإدارية والخدماتية التي عملت ليل نهار في المطارات والفنادق ومشعري عرفات ومنى والتي ستقدم لهم الخدمة في المدينة المنورة.وأعرب عن تقديره للجهد والضيافة التي تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، مبينا أن هذه المكرمة التي تضعها فلسطين فوق الرؤوس وهي موجهة إلى شريحة قدمت الغالي والنفيس من أجل دينها ووطنها وأرضها، وندعو المولى عز وجل بأن يرحم الشهداء وأن يتقبلهم في جنان النعيم، وأن يشفي الجرحى والمرضى، وأن يفك قيد الأسرى والمسرى، وأن يرفع الهم عن فلسطين وشعبها، وأن يزول الاحتلال عن فلسطين ليتوجه الحجاج الذين أدوا المناسك لزيارة المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه بإذن الله.وتابع البكري: "ندعو للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بالصحة والعافية وإلى شعب وحكومة المملكة بالخير والبركة والأمن والأمان، وأن يحمي الله بلاد الحرمين الشريفين لتبقى سخاء ورخاء، وإلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وإلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني بالصحة والعافية والمعافاة بإذن الله".