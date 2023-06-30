شؤون فلسطينية

فيديو: جندي إسرائيلي يحطم مركبة فلسطينية في قريوت جنوب شرق نابلس

فيديو: جندي إسرائيلي يحطم مركبة فلسطينية في قريوت جنوب شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، فيديو لجندي إسرائيلي يحمل سلاحاً، ويحطم مركبة فلسطينية في قرية "قريوت"، جنوب شرق نابلس.

وفي السياق، يواصل المستوطنون شن الهجمات الإرهابية تجاه منازل وممتلكات المواطنيين الفلسطينيين العزل، في مختلف محافظات الضفة الغربية.

 

وهاجم نحو 400 مستوطن، بحماية من قوات الاحتلال، في 21 حزيران/ يونيو الجاري، عشرات المنازل والسيارات في بلدة ترمسعيا قرب رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب عمر جبارة (25 عاماً) وإصابة 12 آخرين، برصاص قوات الاحتلال، فيما أحرق المستوطنون نحو 30 منزلاً فلسطينياً في البلدة.

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فيديو: جندي إسرائيلي يحطم مركبة فلسطينية في قريوت جنوب شرق نابلس

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