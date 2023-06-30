غزة: رئاسة التشريعي تدين إحراق وتدنيس نسخة من القرآن الكريم بالسويد



وأكدت أن "هذه الجريمة النكراء والمتكررة تمثل اعتداءً سافراً على مشاعر المسلمين في أنحاء العالم وانتهاكا صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان، يتحمل المجتمع الدولي بصمته المسؤولية إزاء استمرارها."

وقالت رئاسة المجلس التشريعي، في تصريح صحفي، إن "تدنيس وحرق المصحف من قبل المتطرفين الصهاينة في قرية عوريف مؤخراً واليوم في السويد هو سلوك عنصري همجي يتطلب موقفاً واضحاً من مكونات الأمة الإسلامية الرسمية والشعبية".