شؤون فلسطينية

المطران حنا: الإساءة إلى الرموز الدينية لا يمكن اعتبارها حرية تعبير

المطران حنا: الإساءة إلى الرموز الدينية لا يمكن اعتبارها حرية تعبير
المطران عطا الله حنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إنه من "المؤلم والمخجل اليوم أن يقوم شخص باحراق القرآن في السويد، وأن يعتقد بأن هذه بطولة وحرية تعبير ومن المؤسف أيضاً أن السلطات السويدية قد سمحت له بأن يقوم بهذا، وهذا أمر لا يمكن تبريره وقبوله بأي شكل من الأشكال".

وقال حنا، في تصريح صحفي،: "إننا نعتبر ما حدث ليس تعدياً على القرآن وعلى المسلمين لوحدهم بل إنما هو تعد على القيم الإنسانية والأخلاقية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها الجميع"، مشدداً على أن"للرموز الدينية حرمتها والإساءة للأديان لا يمكن اعتبارها حرية تعبير".

وأضاف: "نعرب عن شجبنا واستنكارنا لهذا الفعل غير المبرر وغير المقبول والذي لا يجوز أن يؤثر على العلاقات الأخوية التي تربط المنتمين إلى كافة الأديان في عالمنا".

وتابع: "تصرفات فردية من هذا النوع لا يجوز أن تؤثر على ثقافة المحبة والأخوة، لا سيما أن فعلاً من هذا النوع لا يمثل إلا من أقدم عليه وشريحة محدودة من أولئك الذين يحملون هذه الأفكار التي هي مزيج ما بين التخلف والتطرف والكراهية وغيرها أيضاً من المظاهر السلبية ." 

وقال المطران حنا: "إن هذا العمل يندرج في إطار ممارسات غير انسانية وغير حضارية هدفها اثارة الفتن في عالمنا ونشر ثقافة الكراهية بين الناس، ولذلك وجب علينا أن نرفض تصرفات من هذا النوع، وثانيا ألا نسمح لأي جهة بأن تستغل هذا الفعل الشنيع من أجل نشر ثقافة الكراهية والعنصرية في مجتمعاتنا.

وشدد على أنه "عمل مرفوض جملة وتفصيلاً ونحن نؤكد رفضنا لأي تطاول على الديانات وعلى الرموز الدينية التي وجب احترامها".

وأكمل: "إن عالمنا فيه أديان مختلفة ومذاهب متعددة ونطالب بأن يكون هنالك تعايش وتعاون بين كافة المنتمين لهذه الأديان والمذاهب خدمة للانسانية وخدمة لقضايا العدالة وفي مقدمتها قضية فلسطين".

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