حقوق الانسان بالمنظمة تستنكر جريمة حرق القرآن الكريم في السويد



وأضافت، أنه "في الوقت الذي تسمح فيه السلطات السويدية بهذه الجريمة بحجة حرية التعبير، فإنها تقف صامتة أمام انتهاك كيان الاحتلال لحرية التعبير والحق في العبادة وحرمة الأماكن المقدسة في فلسطين وفي مقدمتها المسجد الأقصى".





رام الله - دنيا الوطناستنكرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، قيام السويد بالسماح لأحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم، أمام مسجد ستوكهولم المركزيبالسويد وبحماية من السلطات السويدية التي أصدرت التصريح بإحراق القرآن الكريم بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، معتبرة ذلك دعوة للكراهية وإشعال نار الفتنة الدينية.وأكدت الدائرة في بيان لها، الجمعة، أن "هذه الجريمة المستفزة لمشاعر المسلمين، تنتهك كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية التي تضمن احترام الأديان والثقافات العالمية وصون حرمتها".