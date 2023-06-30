السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل، لافتاً إلى أن البلاد كانت تواجه "انقساماً خطيراً وشبح اقتتال داخلي".وأضاف السيسي في كلمة له، خلال الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، الجمعة، أن " مصر للمصريين مستقلة في قرارها، لا تتبع إلا إردة شعبها، وكان ثورة 30 يونيو تأكيداً على هوية الوطن، الذي لا يقبل الانقسام لشعبه".وتابع أن "الصمود الذي أظهره الشعب المصري سيظل محلاً لدراسة الباحثين والدارسين، والعلاقة بين الشعب وقواته المسلحة".وأردف الرئيس المصري: "أومن أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة".وقال السيسي، إنَّ "الشعب المصري خرج في 30 يونيو ثائراً على من أراد اختطاف وطنه رافضاً الظلم والطائفية والاستبداد ومعلناً بصوت ملأ أركان الدنيا أنَّ هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل".وأكد الرئيس السيسي، أن التجربة التنموية الشاملة تشهد تقدم سريع يطول مجالات الصحة والتعليم، قائلاً: "هما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة مروراً بتطوير المناطق غير الآمنة والمخططة لإنقاذ الملايين من أهلنا من واقع لا يليق بهم ومصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولاً إلى طريق التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والاتصالات".وأضاف: "أجدد العهد على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، وأجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هم علامات الطريق التي تهدي المسار".