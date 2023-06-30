عربي

السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل، لافتاً إلى أن البلاد كانت تواجه "انقساماً خطيراً وشبح اقتتال داخلي". 

وأضاف السيسي في كلمة له، خلال الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، الجمعة، أن " مصر للمصريين مستقلة في قرارها، لا تتبع إلا إردة شعبها، وكان ثورة 30 يونيو تأكيداً على هوية الوطن، الذي لا يقبل الانقسام لشعبه". 

وتابع أن "الصمود الذي أظهره الشعب المصري سيظل محلاً لدراسة الباحثين والدارسين، والعلاقة بين الشعب وقواته المسلحة".

وأردف الرئيس المصري: "أومن أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة".

وقال السيسي، إنَّ "الشعب المصري خرج في 30 يونيو ثائراً على من أراد اختطاف وطنه رافضاً الظلم والطائفية والاستبداد ومعلناً بصوت ملأ أركان الدنيا أنَّ هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل".

وأكد الرئيس السيسي، أن التجربة التنموية الشاملة تشهد تقدم سريع يطول مجالات الصحة والتعليم، قائلاً: "هما شغلنا الشاغل من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة مروراً بتطوير المناطق غير الآمنة والمخططة لإنقاذ الملايين من أهلنا من واقع لا يليق بهم ومصر إلى إنشاء مدن جديدة متطورة لحل أزمة التكدس السكاني ورفع جودة الحياة للمصريين وصولاً إلى طريق التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والاتصالات".

وأضاف: "أجدد العهد على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، وأجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هم علامات الطريق التي تهدي المسار".

أخبار ذات صلة

السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

في ثاني أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون يغادرون

في ثاني أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات والمتعجلون يغادرون

بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق المصحف بالسويد

بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق المصحف بالسويد

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليوني شخص جراء الصراع بالسودان

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليوني شخص جراء الصراع بالسودان

الأردن يستدعي السفيرة السويدية بعمّان احتجاجا على حرق المصحف

الأردن يستدعي السفيرة السويدية بعمّان احتجاجا على حرق المصحف

اقتحام السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على احراق المصحف

اقتحام السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على احراق المصحف

مصر: أبو الغيط يدين حرق نسخة من القرآن ويحمّل السلطات السويدية المسؤولية

مصر: أبو الغيط يدين حرق نسخة من القرآن ويحمّل السلطات السويدية المسؤولية

حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى

حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: الإساءة إلى الرموز الدينية لا يمكن اعتبارها حرية تعبير

المطران حنا: الإساءة إلى الرموز الدينية لا يمكن اعتبارها حرية تعبير

حقوق الانسان بالمنظمة تستنكر جريمة حرق القرآن الكريم في السويد

حقوق الانسان بالمنظمة تستنكر جريمة حرق القرآن الكريم في السويد

الهباش يدين جريمة إحراق المصحف في السويد ويدعو لمحاكمة المعتدين

الهباش يدين جريمة إحراق المصحف في السويد ويدعو لمحاكمة المعتدين

المرور بغزة: سبع إصابات في ثمانية حوادث سير خـلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: سبع إصابات في ثمانية حوادث سير خـلال 24 ساعة الماضية

رام الله: الاحتلال يعتقل شاباً من بيت ريما بعد الاعتداء عليه

رام الله: الاحتلال يعتقل شاباً من بيت ريما بعد الاعتداء عليه

الاحتلال يعتقل شاباً من طوباس أثناء عودته من الأردن

الاحتلال يعتقل شاباً من طوباس أثناء عودته من الأردن

وزير الخارجية التركي يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية التركي يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني

منوعات

محمد منير يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

محمد منير يتصدر الترند بعد تعرضه لأزمة صحية

شاهد.. محمد رمضان يستعرض سياراته الفاخرة عبر الانستغرام

شاهد.. محمد رمضان يستعرض سياراته الفاخرة عبر الانستغرام

فيلم تاج يحقق إيرادات خيالية خلال عرضه الأول

فيلم تاج يحقق إيرادات خيالية خلال عرضه الأول

ساعة بسعر خُرافي.. ياسمين صبري تُحدث ضجة بأحدث ظهور لها

ساعة بسعر خُرافي.. ياسمين صبري تُحدث ضجة بأحدث ظهور لها

رد فعل غير متوقع من هنا الزاهد على خلافها مع زوجة كريم فهمي

رد فعل غير متوقع من هنا الزاهد على خلافها مع زوجة كريم فهمي

بالفيديو.. حسن شاكوش يتصدر الترند بعد احتضانه للراقصات بحفل غنائي

بالفيديو.. حسن شاكوش يتصدر الترند بعد احتضانه للراقصات بحفل غنائي

بالصور.. عمرو دياب يتألق بقميص بسعر صادم

بالصور.. عمرو دياب يتألق بقميص بسعر صادم

عصام كاريكا يكشف سر ارتدائه غطاء الرأس لسنوات

عصام كاريكا يكشف سر ارتدائه غطاء الرأس لسنوات

ما حقيقة زواج الفنانة هالة صدقي؟

ما حقيقة زواج الفنانة هالة صدقي؟

خالد سليم يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين تامر حسني

خالد سليم يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين تامر حسني

عربي

السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

السيسي: هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الاختطاف أو التبديل

بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق المصحف بالسويد

بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي حول حرق المصحف بالسويد

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليوني شخص جراء الصراع بالسودان

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من مليوني شخص جراء الصراع بالسودان

الأردن يستدعي السفيرة السويدية بعمّان احتجاجا على حرق المصحف

الأردن يستدعي السفيرة السويدية بعمّان احتجاجا على حرق المصحف