شؤون فلسطينية

الهباش يدين جريمة إحراق المصحف في السويد ويدعو لمحاكمة المعتدين

الهباش يدين جريمة إحراق المصحف في السويد ويدعو لمحاكمة المعتدين
محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أدان محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية "الجريمة التي ارتكبها بعض الاشخاص العنصريين المعادين للإنسانية بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم بالتزامن مع احتفال المسلمين في كل أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك".

وقال الهباش، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "كل مسلم ومسلمة، بل كل إنسان شريف، يستنكر هذا الفعل الحقير الذي يمثل عدوانًا على عقيدة المسلمين وتأجيجًا لمشاعر الكراهية بين البشر ومحاولة يائسة لجر الإنسانية لأتون حرب دينية تدمر الحضارات والأمم"، مشددًا على أن مثل هذه الأفعال لا يمكن أن تصدر عن نفوس سوية وعقول مستقيمة.

واستنكر قاضي القضاة "موافقة السلطات السويدية على هذه الفعلة النكراء الأمر الذي سوف يؤثر سلبًا على صورة السويد في وعي المسلمين"، داعيًا إلى "قيام الدول والمحاكم الاسلامية بمحاكمة المجرم العنصري الذي ارتكب هذه الجريمة وإدانته وإصدار أمر اعتقال له في جميع دول العالم الإسلامي والعمل على تنفيذ ذلك بكل وسيلة ممكنة لكي يعرف كل من تسول له نفسه بالتطاول على عقيدة الإسلام ومقدساته أنه لن يفلت من المساءلة والعقاب، وأن الأمة الاسلامية لا يمكن أن تتسامح مع من يعتدون عليها وعلى دينها ومقدساتها".

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