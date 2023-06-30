شؤون فلسطينية

صور.. 40 ألف مُصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

صور.. 40 ألف مُصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 40 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في ثالث أيام عيد الأضحى، في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية وأراضي 48 إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وكثفت من تواجدها في شوارع المدينة، حيث تمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

فيما أدت المرابطات المبعدات عن الأقصى الصلاة قرب باب الأسباط، بعد أن منعهن الاحتلال من دخول المسجد.

وفي السياق، حذر محمد سرندح، خطيب الجمعة بالأقصى من خطط الاحتلال الممنهجة لزلزلة التعليم في القدس، منبهاً إلى مسؤولية أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وما يتلقونه من مناهج.





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