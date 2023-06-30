شاباك يفتح تحقيقاً في رسالة تهديد ضد نتنياهو



ووفق (والا)، فإن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) فتح تحقيقًا في الحادثة، ولم يتم حتى الآن اعتقال أي مشتبه بهم.



وجاء في رسالة التهديد المكتوبة بخط اليد: "ماذا يحدث يوني؟ طُلب مني أن أبلغ شقيقك أن لديه أفضال قليلة، لكنها انتهت. ومن هنا، من جبل هرتسل، من هذا المكان المقدس، تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2023 (التاريخ مذكور بالتقويم العبري) الذي يعتقد شقيقك أنه سيصل يومها إلى سن 74 عاماً. وليكن واضحاً، هذا تهديد من الدرجة الأولى".



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أُقيمت، يوم الأحد الماضي، مراسم التأبين الرسمية ليوني نتنياهو، في الذكرى 47 لوفاته في معركة (انطابا).





رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (والا) الإسرائيلي، عن رسالة تهديد ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عُثر عليها، اليوم الجمعة، على قبر شقيقه "يوني" بالقدس.