شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أحرق مستوطنون، اليوم الجمعة، محاصيل زراعية، في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطني (خافات ماعون) المقامة على أراضي المواطنين، أشعلوا النيران بأكثر من 10 دونمات في محاصيل زراعية من قمح، وشعير، وأشجار زيتون، في قرية التوانة بمسافر يطا، ما أدى لإتلافها، وهي تعود للمواطن فضل ربعي.

وأضافت، أن المستوطنين أطلقوا أغنامهم للرعي بمحاصيل المواطنين في القرية، بهدف تخريبها، كما ألحقوا الأضرار بممتلكات المواطنين الذي تصدوا لهذا الاعتداء.


 



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