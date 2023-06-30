شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يُحذر من استيلاء الاحتلال على باب الرحمة وتهويده

قيادي بحماس يُحذر من استيلاء الاحتلال على باب الرحمة وتهويده
قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حذر فرحان علقم، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مساعي الاحتلال للاستيلاء على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وإضفاء الصبغة اليهودية عليه.

وقال علقم في تصريحات صحفية، إن "حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لفرض مخططاتها التهويدية في المسجد الأقصى، ومدينة القدس بشكل عام".

وأضاف أن "حزب (الليكود)، يعتبر أن تهويد المسجد الأقصى نقطة أساسية لحسم الصراع مع الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على أبناء شعبنا الفلسطيني، بموافقة حكومة الاحتلال الفاشية".

وتابع أن "المجتمع الصهيوني يعاني أزمة أمنية معقدة بفعل سياسات حكومته، ورئيسها الذي يصفه الإسرائيليون بالضعيف لعدم قدرته على استعادة الجنود الأسرى لدى كتائب القسام."

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