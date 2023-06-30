شؤون فلسطينية

وزير الخارجية التركي يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية التركي يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
رام الله - دنيا الوطن
أكد هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، موقف بلاده الثابت والداعم للحق الفلسطيني، ورفضها المستمر للانتهاكات الإسرائيلية وجرائم المستوطنين، وفي مقدمة ذلك الاستيطان واستهداف المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وأكد فيدان "أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين في كافة القضايا، وأن تركيا بانتظار زيارة الرئيس محمود عباس والوزير المالكي لتعزيز التنسيق والتعاون في الأمور كافة، وأن دولة فلسطين بإمكانها الاعتماد على تركيا فيما يتعلق بأية اتصالات أو حراك سياسي ودبلوماسي على المستوى الإقليمي والدولي".

من جهته، هنأ المالكي نظيره التركي بعيد الأضحى المبارك وبتوليه هذا المنصب الذي يعكس ثقة كبيرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووضعه بصورة التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل في كافة المجالات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

كما أكد المالكي "حرص الرئيس محمود عباس الدائم على استمرار الاتصالات مع أخيه الرئيس أردوغان وتنسيق المواقف معه، وطلب منه نقل تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس التركي".

واتفق الوزيران على لقاء قريب لترجمة هذه المواقف ونقاش استراتيجيات التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي.

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