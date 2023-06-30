وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة





كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، بعد اندلاع مواجهات أثناء اقتحام بلدة سبسطية شمال نابلس، وفق المصادر ذاتها.



وأغلق الاحتلال طريق دير شرف غرب مدينة نابلس، ما أدى إلى ازدحام شديد، وتوقف حركة السير.





رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عدة منازل قبل انسحابها.وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت قرى برقا وسبسطية ودير الحطب وبورين وسالم المحيطة بمدينة نابلس، إضافة إلى بلدة يعبد جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.ودارت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.وأطلق الاحتلال الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، والرصاص الحي تجاه الشبان، الذين تصدوا لاقتحام قرية بورين، وسط اندلاع مواجهات.