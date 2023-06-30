شؤون فلسطينية

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عدة منازل قبل انسحابها.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت قرى برقا وسبسطية ودير الحطب وبورين وسالم المحيطة بمدينة نابلس، إضافة إلى بلدة يعبد جنوب جنين شمالي الضفة الغربية.

ودارت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأطلق الاحتلال الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، والرصاص الحي تجاه الشبان، الذين تصدوا لاقتحام قرية بورين، وسط اندلاع مواجهات.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، بعد اندلاع مواجهات أثناء اقتحام بلدة سبسطية شمال نابلس، وفق المصادر ذاتها.

وأغلق الاحتلال طريق دير شرف غرب مدينة نابلس، ما أدى إلى ازدحام شديد، وتوقف حركة السير.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شاباً من طوباس أثناء عودته من الأردن

الاحتلال يعتقل شاباً من طوباس أثناء عودته من الأردن

اشتية يُشيد بالجهود الكبيرة للسعودية في خدمتها لحجاج بيت الله الحرام

اشتية يُشيد بالجهود الكبيرة للسعودية في خدمتها لحجاج بيت الله الحرام

وزير الخارجية التركي يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية التركي يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

وفاة حاجة فلسطينية من غزة بمكة المكرمة إثر حادث سير

وفاة حاجة فلسطينية من غزة بمكة المكرمة إثر حادث سير

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يدين جريمة إحراق المصحف الشريف في السويد

الرئيس عباس يدين جريمة إحراق المصحف الشريف في السويد

حماس: إحراق المصحف الشريف بالسويد استفزاز لمشاعر المسلمين

حماس: إحراق المصحف الشريف بالسويد استفزاز لمشاعر المسلمين

وفاة الكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي

وفاة الكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي

الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري من السفر

الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري من السفر

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

&quot;الخارجية&quot; تطالب الجنائية الدولية اعتبار المحاكم الإسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال والاستيطان

"الخارجية" تطالب الجنائية الدولية اعتبار المحاكم الإسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال والاستيطان

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية طورة غرب جنين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية طورة غرب جنين

نابلس: الاحتلال يعتقل شاباً بعد محاصرة منزل في عوريف لمدة خمس ساعات

نابلس: الاحتلال يعتقل شاباً بعد محاصرة منزل في عوريف لمدة خمس ساعات

منوعات

ما حقيقة زواج الفنانة هالة صدقي؟

ما حقيقة زواج الفنانة هالة صدقي؟

خالد سليم يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين تامر حسني

خالد سليم يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين تامر حسني

فنانة مصرية شهيرة: عرفت جوزي متجوز عليا في جنازته

فنانة مصرية شهيرة: عرفت جوزي متجوز عليا في جنازته

قبل اعتزالها.. محمد رمضان يكشف عن موقف محرج له مع حنان ترك

قبل اعتزالها.. محمد رمضان يكشف عن موقف محرج له مع حنان ترك

فيلم بيت الروبي يتصدّر المركز الأول في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

فيلم بيت الروبي يتصدّر المركز الأول في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

بالصور: حلا شيحة تحتفل بعيد الأضحى مع عائلتها

بالصور: حلا شيحة تحتفل بعيد الأضحى مع عائلتها

صورة.. تامر حسني يتوسط جمهوره بالعرض الأول لفيلم تاج

صورة.. تامر حسني يتوسط جمهوره بالعرض الأول لفيلم تاج

بصورة مميزة.. شيرين عبد الوهاب تستعد لعمل فني جديد

بصورة مميزة.. شيرين عبد الوهاب تستعد لعمل فني جديد

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها خلال العيد

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها خلال العيد

بالصور: أبناء تامر حسني يتصدّرون الترند في آخر ظهور لهم

بالصور: أبناء تامر حسني يتصدّرون الترند في آخر ظهور لهم

عربي

الأردن يستدعي السفيرة السويدية بعمّان احتجاجا على حرق المصحف

الأردن يستدعي السفيرة السويدية بعمّان احتجاجا على حرق المصحف

اقتحام السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على احراق المصحف

اقتحام السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على احراق المصحف

حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى

حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى

مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة