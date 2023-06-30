وفاة حاجة فلسطينية من غزة بمكة المكرمة إثر حادث سير

رام الله - دنيا الوطنأعلن حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثات الحج الفلسطينية عن وفاة الحاجة ابتسام ربحي الشنطي (57 عاماً) من مدينة غزة، في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.وأوضح البكري، أن الفقيدة تعرضت لحادث سير منذ أيام بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم، بينما كانت برفقة إحدى الحاجات، وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن وفاتها اليوم.وأكد أن بعثة الحج الفلسطينية ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة، لإتمام إجراءات الدفن بعد الصلاة عليها في الحرم المكي.