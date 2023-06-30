تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنتنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون، اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكونغائماً جزئياً إلى صاف، لطيفاً في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما غداً السبت، يكونغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأحد المقبل، يكونغائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الاثنين، يكونحار نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.