شؤون فلسطينية

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تنبأت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون طقس فلسطين، اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً إلى صاف، لطيفاً في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً السبت، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد المقبل، يكون طقس فلسطين غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاثنين، يكون طقس فلسطين حار نسبياً إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شاباً من طوباس أثناء عودته من الأردن

الاحتلال يعتقل شاباً من طوباس أثناء عودته من الأردن

اشتية يُشيد بالجهود الكبيرة للسعودية في خدمتها لحجاج بيت الله الحرام

اشتية يُشيد بالجهود الكبيرة للسعودية في خدمتها لحجاج بيت الله الحرام

وزير الخارجية التركي يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني

وزير الخارجية التركي يؤكد موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

طالع: أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة

وسط اندلاع مواجهات.. الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

وفاة حاجة فلسطينية من غزة بمكة المكرمة إثر حادث سير

وفاة حاجة فلسطينية من غزة بمكة المكرمة إثر حادث سير

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الإثنين المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يدين جريمة إحراق المصحف الشريف في السويد

الرئيس عباس يدين جريمة إحراق المصحف الشريف في السويد

حماس: إحراق المصحف الشريف بالسويد استفزاز لمشاعر المسلمين

حماس: إحراق المصحف الشريف بالسويد استفزاز لمشاعر المسلمين

وفاة الكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي

وفاة الكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي

الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري من السفر

الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري من السفر

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

&quot;الخارجية&quot; تطالب الجنائية الدولية اعتبار المحاكم الإسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال والاستيطان

"الخارجية" تطالب الجنائية الدولية اعتبار المحاكم الإسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال والاستيطان

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية طورة غرب جنين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية طورة غرب جنين

نابلس: الاحتلال يعتقل شاباً بعد محاصرة منزل في عوريف لمدة خمس ساعات

نابلس: الاحتلال يعتقل شاباً بعد محاصرة منزل في عوريف لمدة خمس ساعات

منوعات

ما حقيقة زواج الفنانة هالة صدقي؟

ما حقيقة زواج الفنانة هالة صدقي؟

خالد سليم يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين تامر حسني

خالد سليم يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين تامر حسني

فنانة مصرية شهيرة: عرفت جوزي متجوز عليا في جنازته

فنانة مصرية شهيرة: عرفت جوزي متجوز عليا في جنازته

قبل اعتزالها.. محمد رمضان يكشف عن موقف محرج له مع حنان ترك

قبل اعتزالها.. محمد رمضان يكشف عن موقف محرج له مع حنان ترك

فيلم بيت الروبي يتصدّر المركز الأول في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

فيلم بيت الروبي يتصدّر المركز الأول في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

بالصور: حلا شيحة تحتفل بعيد الأضحى مع عائلتها

بالصور: حلا شيحة تحتفل بعيد الأضحى مع عائلتها

صورة.. تامر حسني يتوسط جمهوره بالعرض الأول لفيلم تاج

صورة.. تامر حسني يتوسط جمهوره بالعرض الأول لفيلم تاج

بصورة مميزة.. شيرين عبد الوهاب تستعد لعمل فني جديد

بصورة مميزة.. شيرين عبد الوهاب تستعد لعمل فني جديد

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها خلال العيد

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها خلال العيد

بالصور: أبناء تامر حسني يتصدّرون الترند في آخر ظهور لهم

بالصور: أبناء تامر حسني يتصدّرون الترند في آخر ظهور لهم

عربي

الأردن يستدعي السفيرة السويدية بعمّان احتجاجا على حرق المصحف

الأردن يستدعي السفيرة السويدية بعمّان احتجاجا على حرق المصحف

اقتحام السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على احراق المصحف

اقتحام السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على احراق المصحف

حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى

حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى

مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة