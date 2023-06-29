دولي

نتنياهو: لن نلتزم بأي اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة

نتنياهو: لن نلتزم بأي اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، أن أي اتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة، لن يلزم إسرائيل بقبول ما وصفه بـ "مساعي إيران لتطوير ترسانتها النووية".

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية، إنه يعمل باستمرار ضد محاولات إيران لفتح جبهات ضد إسرائيل في سوريا ولبنان وغزة والضفة.

وأضاف: "لن نسمح لها بالتموضع عند حدودنا ولن نسمح بإنشاء مصانع أسلحة دقيقة في لبنان وسوريا، ولن نقبل مساعيها في تطوير ترسانة نووية".

وفي وقت سابق، زعم جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (موساد)، الخميس، عن تنفيذه عملية اختطاف داخل الأراضي الإيرانية لقائد خلية خططت لمهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.

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