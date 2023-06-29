الموساد يزعم اختطاف قائد خلية إيرانية خططت لمهاجمة إسرائيليين في قبرص





رام الله - دنيا الوطنزعم جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (موساد)، الخميس، أنه تمكن من تنفيذ عملية سرية خاصة داخل الأراضي الإيرانية، استطاع من خلالها اختطاف قائد خلية أرسلت إلى قبرص لمهاجمة إسرائيليين.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن قائد الخلية يدعى يوسف شهبازي عباس عليلو، مشيرة إلى أن مهمة خليته كانت مهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح في أيار/ مايو الماضي، بأن "إسرائيل ستفاجئ إيران، سوف نفاجئ كل أعدائنا"، بحسب قوله.