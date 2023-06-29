والد الأسير محمد الحلبي يوجّه رسالة للرئيس عباس بشأن نجله
وجّه خليل الحلبي، والد الأسير الفلسطيني محمد الحلبي، اليوم الخميس، رسالة إنسانية إلى الرئيس محمود عباس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شرح من خلالها ظروف اعتقال نجله الأسير محمد الحلبي.
وفيما يلي نص الرسالة كما وردت على لسان والد الأسير محمد الحلبي:
"بمناسبة عيد الأضحى المبارك أود أن أوجه رسالة إلى الرئيس/ محمود عباس أبو مازن حفظه الله وأبدأ بالتهنئة كل عام وانت تتمتع بالصحة والعافية وأن يتحقق حلمنا الفلسطيني ونحتفل معك بقيام دولتنا الفلسطينية"
الرئيس محمود عباس حفظك الله:
أنا والد الأسير المهندس/ محمد خليل الحلبي صاحب اطول محاكمة في التاريخ 174محاكمة وعرض عليه 22صفقة حتى يعترف على تهمة لحفظ ماء وجه اسرائيل ورفض
أتمنى ان ألتقي سيادتكم حتى تعرف كل أسرار هذه المحاكمات
الرئيس محمود عباس حفظك الله:
خلال فترة سجنه وقد دخل السنة الثامنة قد كتبت الى أعضاء البرلمان أستراليا، المانيا، بريطانيا، نيوزيلاندا، كتبت لوزيرة خارجية أستراليا و وبريطانيا، كتبت الى مؤسسات حقوق الانسان الدولية ومجلس حقوق الانسان ومقرري حقوق الانسان في جنيف ، وكتبت في الصحف العالمية نيويورك تايمز والواشنطن بوست والجارديان والصحف الاسرائلية عن ما يتعرض له أسرانا
الرئيس محمود عباس حفظك الله ورعاك وسدد خطاك :
إن ما كتبته اليهم تلقيت منهم ردوداً ولكن لم اقابل أحدا منهم فالرسالة لم يكن لها التأثير النفسي المباشر عليهم
الرئيس محمود عباس حفظك الله :
مطلبي الوحيد من سيادتكم أن تسهل لي وزارة الخارجية وذوي الاختصاص أن أعمل الفيزا لأستطيع السفر على نفقتي الخاصة دون أن اكلف أحدا فلسا واحدا.
أريد ان اقابل المدعي العام كريم خان ومقابلة وزيرة خارجية. أستراليا و الامين العام الامم المتحدة ومقررة حقوق الانسان جنيف فرنسيسكا البانيز
وأي توجيهات منكم
وأخيراً كل عام وانت بالف خير
حفظك الله ورعاك وسدد خطاك
واقبلوا فائق الاحترام
خليل محمد الحلبي
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