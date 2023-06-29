عربي

مصر: أبو الغيط يدين حرق نسخة من القرآن ويحمّل السلطات السويدية المسؤولية

مصر: أبو الغيط يدين حرق نسخة من القرآن ويحمّل السلطات السويدية المسؤولية
أبو الغيط يدين حرق نسخة من القرآن الكريم
رام الله - دنيا الوطن
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف أن مسؤولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا، وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم، مؤكداً أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن أبو الغيط ندد كذلك بتساهل السلطات مع هذا الفعل الشنيع، رغم إدراك الجميع لما يسببه من تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، محمّلاً حكومة السويد المسؤولية عن نتائج هذه الواقعة النكراء وتبعاتها.

ــــ

أخبار ذات صلة

مصر: أبو الغيط يدين حرق نسخة من القرآن ويحمّل السلطات السويدية المسؤولية

مصر: أبو الغيط يدين حرق نسخة من القرآن ويحمّل السلطات السويدية المسؤولية

حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى

حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى

مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

السعودية: مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

السعودية: مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

الأردن: إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد عمل عنصري مرفوض ومدان

الأردن: إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد عمل عنصري مرفوض ومدان

الخرطوم: اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بأول أيام عيد الأضحى

الخرطوم: اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بأول أيام عيد الأضحى

السعودية: أكثر من 1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج

السعودية: أكثر من 1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة قادمة من الأراضي السورية

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة قادمة من الأراضي السورية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة الكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي

وفاة الكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي

المرور بغزة: ست إصابات في 12 حـادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ست إصابات في 12 حـادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة تنشر حالة الطرق ثاني أيام عيد الأضحى

المرور بغزة تنشر حالة الطرق ثاني أيام عيد الأضحى

الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات ويكثف من تواجده العسكري في محافظة جنين

الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات ويكثف من تواجده العسكري في محافظة جنين

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع: أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طقس فلسطين: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين بحادث سير مروع قرب العوجا بأريحا

مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين بحادث سير مروع قرب العوجا بأريحا

منوعات

خالد سليم يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين تامر حسني

خالد سليم يكشف حقيقة وجود خلاف بينه وبين تامر حسني

فنانة مصرية شهيرة: عرفت جوزي متجوز عليا في جنازته

فنانة مصرية شهيرة: عرفت جوزي متجوز عليا في جنازته

قبل اعتزالها.. محمد رمضان يكشف عن موقف محرج له مع حنان ترك

قبل اعتزالها.. محمد رمضان يكشف عن موقف محرج له مع حنان ترك

فيلم بيت الروبي يتصدّر المركز الأول في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

فيلم بيت الروبي يتصدّر المركز الأول في قائمة أفلام عيد الأضحى 2023

بالصور: حلا شيحة تحتفل بعيد الأضحى مع عائلتها

بالصور: حلا شيحة تحتفل بعيد الأضحى مع عائلتها

صورة.. تامر حسني يتوسط جمهوره بالعرض الأول لفيلم تاج

صورة.. تامر حسني يتوسط جمهوره بالعرض الأول لفيلم تاج

بصورة مميزة.. شيرين عبد الوهاب تستعد لعمل فني جديد

بصورة مميزة.. شيرين عبد الوهاب تستعد لعمل فني جديد

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها خلال العيد

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها خلال العيد

بالصور: أبناء تامر حسني يتصدّرون الترند في آخر ظهور لهم

بالصور: أبناء تامر حسني يتصدّرون الترند في آخر ظهور لهم

أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة انفصاله عن هنا الزاهد

أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة انفصاله عن هنا الزاهد

عربي

حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى

حجاج بيت الله الحرام يستقبلون أول أيام التشريق برمي الجمرة الصغرى

مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

السعودية: مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

السعودية: مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

الأردن: إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد عمل عنصري مرفوض ومدان

الأردن: إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد عمل عنصري مرفوض ومدان