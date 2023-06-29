مصر: أبو الغيط يدين حرق نسخة من القرآن ويحمّل السلطات السويدية المسؤولية

رام الله - دنيا الوطنأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى.وأضاف أن مسؤولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا، وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم، مؤكداً أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء.ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن أبو الغيط ندد كذلك بتساهل السلطات مع هذا الفعل الشنيع، رغم إدراك الجميع لما يسببه من تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، محمّلاً حكومة السويد المسؤولية عن نتائج هذه الواقعة النكراء وتبعاتها.ــــ