شؤون فلسطينية

وفاة الكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي

وفاة الكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي
الكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي
رام الله - دنيا الوطن
توفيت في حيفا، الكاتبة الفلسطينية ميسون أسدي، عن عمر يناهز الـ60 عامًا، بعد مرض عضال عاشت معه طويلا.

وسيشيع جثمانها الطاهر، اليوم الخميس، الساعة الثانية ظهرًا في مسقط رأسها في قرية دير الأسد في الجليل الأعلى في أراضي عام 1948.

ميسون أسدي مواليد عام 1963 في دير الأسد، وتقيم في مدينة حيفا، متزوجة من الفنان أسامة مصري ولها ابنان،  أحدهما سفير وطبيب أسنان، والثاني ممثل سينمائي.

بدأت تعمل كصحفيـّة في جريدة "الاتحاد" الفلسطينية ولا تزال تنشر قصصها حتى اليوم، حصلت على عشرات الجوائز،  ولها عشرات المؤلفات والمجموعات القصصية، والروايات، تُرجمت بعض قصصها الى اللغة الانجليزية والعبرية، ومن أبرز مؤلفاتها: مجموعة قصصية "كلام غير مباح" 2008، ومجموعة قصصية "عن بنات أفكاري"2011، ومجموعة قصصية "لملم حريم"2012، مجموعة قصصية "حكاوي المقاهي" 2013، مجموعة قصصية "الحب كافر" 2013،  رواية "مثلث توت الأرض" 2014، مجموعة قصصية "خبز العسكر" 2015، رواية "تراحيل الأرمن" 2015، ومجموعة قصصية "شكاوي المدعين في الأرض" 2017، ومجموعة قصصية "كتيطخ ايباحر" 2017، ورواية "ڤيتا- أنا عدوّة أنا" 2014، ورواية "الراعي وفاكهة النساء" 2021، ومجموعة قصصية "شكاوي المدعين" 2022.

وما زال لديها عدّة مجموعات قصصيّة للكبار والصغار، جاهزة للطباعة والنشر، كانت تعمل عليها مؤخرًا.

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