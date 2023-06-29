الاحتلال يمنع خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري من السفر



وبحسب مصادر محلية، فإن قوة من مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ صبري، وسلّمته القرار بمنع السفر لمدة شهر قابلة للتمديد.



وقال خطيب المسجد الأقصى، إن الاحتلال الإسرائيلي يُفسد على المرابطين والمرابطات في مدينة القدس المحتلة، فرحة العيد بالمسجد الأقصى المبارك.



وأشار صبري إلى أن الاحتلال يواصل التضييق على المقدسيين والمرابطين في الأقصى، ويلاحقهم من خلال الإبعاد أو الاعتقال، إلى جانب القيود المفروضة في البلدة القديمة والقدس.











رام الله - دنيا الوطنأصدرت سلطات الاحتلال قراراً يقضي بمنع خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، من السفر خارج فلسطين، وذلك في أعقاب جولة خارجية أجراها مؤخراً.