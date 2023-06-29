مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، بأن طفلة فلسطينية تبلغ من العمر عامين، لقيت مصرعها، اليوم الخميس، إثر تعرضها لحادث دهس في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل.وقال ارزيقات إن "الحادث ناجم عن تعرض الطفلة للدهس بساحة المنزل من قبل أحد اقربائها الأمر الذي أدى لاصابتها بجروح بالغة الخطورة نقلت على إثرها لمستشفى الأهلي بمدينة الخليل إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة".وأضاف ارزيقات بأنه "قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه".