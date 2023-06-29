شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية طورة غرب جنين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية طورة غرب جنين
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية طورة غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنون بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية طورة غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية المحاذية لجدار الضم العنصري المقام فوق أراضي القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال، فيما نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا على الشارع الرابط بين القرى المجاورة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

وأضافت أن القرية تتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات متواصلة يتخللها نصب الحواجز وأعمال استفزازية بحق المواطنين.

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