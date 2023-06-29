فتح: حرق القرآن الكريم في السويد دليل على انعدام الأخلاق والقيم

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أسامة القواسمي، إن حرق القرآن الكريم في السويد بتصريح من الشرطة دليل دامغ على انحطاط أخلاقي وقيمي وحضاري، وعمل مشين يبعث على الإشمئزاز وشعور الكراهية النابع من نقص في الفهم والثقافة، ومن العنصرية التي تتفشى في بعض الدول.وأضاف القواسمي، في بيان اليوم الخميس، اننا نحترم كل الكتب السماوية وندين هذا العمل الجبان، الذي لا يعبر إلا عمن فعله وأيده ووافق عليه، مع تأكيدنا أن الأغلبية العظمى ترفض هذا الفعل المسيء لهم أولا وأخيرا.