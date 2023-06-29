محكمة الاحتلال تمنع إخلاء بؤرة استيطانية بالضفة



ووفق موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن القرار صدر عن المحكمة المركزية في القدس، بينما كانت قوات الأمن الإسرائيلية في طريقها إلى الموقع لبدء عملية الإخلاء.



وجاء القرار في إطار النظر بالتماس قدمته خمس عائلات استوطنت في الموقع، بعيد عملية إطلاق النار قرب (مستوطنة عيلي)، الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين.



وينص القرار على منع إخلاء خمسة مباني أو تدميرها على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل، مقابل وديعة مالية بقيمة 50 ألف شيكل.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن محكمة الاحتلال في القدس قررت وقف إخلاء بؤرة استيطانية جديدة أقيمت قرب (مستوطنة عيلي) القريبة من رام الله.